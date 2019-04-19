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Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y

Дизайнеры создали рендерное изображение электромобиля Tesla Model Y в кузове пикап. Выпуск этого электрокара был анонсирован ещё в 2017 году.
Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y

Илон Маск сообщил о планах Tesla создать электрического пикапа ещё в 2017 году на презентации грузовика Tesla Semi. С того момента фанаты электрокаров Tesla фантазируют о том, как будет выглядеть новинка. Решили не отставать и в дизайнерском агенстве X-Tomi Design. Его сотрудники представили публике своё видение пикапа Model Y. Компьютерное изображение построили на основе представленного ранее кроссовера Model Y.

На данный момент о пикапе от Tesla крайне мало сведений. Пока известно, что пикап проехать не менее 600 километров без подзарядки. Новинку планируют оснастить системой полного привода, а также регулируемой подвеской.

Для сравнения, Tesla Model Y, на основе которой создали изображение, может проехать до 450 километров без подзарядки, а до 100 км/ч разгоняется всего за 3,5 секунды.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 05:04

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