Дизайнеры показали пикап Tesla Model Y





Илон Маск сообщил о планах Tesla создать электрического пикапа ещё в 2017 году на презентации грузовика Tesla Semi. С того момента фанаты электрокаров Tesla фантазируют о том, как будет выглядеть новинка. Решили не отставать и в дизайнерском агенстве X-Tomi Design. Его сотрудники представили публике своё видение пикапа Model Y. Компьютерное изображение построили на основе представленного ранее кроссовера Model Y.На данный момент о пикапе от Tesla крайне мало сведений. Пока известно, что пикап проехать не менее 600 километров без подзарядки. Новинку планируют оснастить системой полного привода, а также регулируемой подвеской.Для сравнения, Tesla Model Y, на основе которой создали изображение, может проехать до 450 километров без подзарядки, а до 100 км/ч разгоняется всего за 3,5 секунды.