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Лена Ленина назвала причину ссоры сестер Бузовых

Известная писательница Лена Ленина озвучила вероятную причину ссоры сестер Бузовых. Знаменитость считает, что Анна просто не смогла пережить звездный успех старшей сестры.
Лена Ленина назвала причину ссоры сестер Бузовых

Ольга и Анна Бузова поссорились во время отдыха в Куршевеле, после чего отписались друг от друга в социальных сетях и не общаются уже несколько месяцев. Известная писательница Лена Ленина рассказала, что могло стать причиной размолвки между родными людьми. Звезда назвала несколько самых популярных версий произошедшего, которые сейчас обсуждают фанаты поющей телеведущей.

По одной из них, Ольга Бузова отправила сестру из Куршевеля на рейсе эконом-класса, что сильно задело бизнес-леди. Еще поговаривают, что Анна Бузова за спиной сестры продолжает общаться с ее экс-супругом Дмитрием Тарасовым, футболистом команды "Локомотив". Еще популярным стал довод, что младшая сестра просто завидует звездной славе старшей более успешной певицы.
«Может быть, стыдно обеим сказать правду. А правда проста. Ревность, зависть и соперничество. И это понятно: труднее всего пережить успех ближнего, с одной стороны, и не вырастить корону — с другой. А еще трудно честно признаться в этом хотя бы себе самой. И каждый из нас, в силу того, младшей сестрой или братом мы сами являемся в нашей семье или старшей, подсознательно неосознанно выберет себе свою причину ссоры Бузовых», - отметила Лена Ленина.


Лена Ленина добавила, что Ольгу Бузову часто упрекают успехами младшей сестры в личной жизни, пытаясь ее задеть. Тем не менее, сами сестры Бузовы так и не прокомментировали произошедшую между ними ссору.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:19

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