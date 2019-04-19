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Стефания Маликова возмущена слухами о рождении у нее ребенка

Стефания Маликова удивилась слухам о рождении у нее ребенка. Дочь известного музыканта узнала «новость» о себе, возмутившую ее, в комментариях к новой публикации Instagram-аккаунте.
Стефания Маликова возмущена слухами о рождении у нее ребенка

Маликова, активно ведущая микроблог в социальной сети, решила поделиться впечатлениями от посещения спектакля «Иллюзия» в МХТ им. Чехова. К размышлениям о философской постановке наследница артиста добавила фото, где запечатлена в элегантном костюме и туфлях на высоких каблуках-шпильках.

Поклонники одарили модель множеством комплиментов, а некоторые выразили восхищение ее формам, «так быстро восстановившимся после недавних родов», и женственности, проявившейся после рождения ребенка. Комментарии подобного рода шокировали Маликову. Дочь известного композитора недоумевала, откуда появились такие слухи, и поспешила их опровергнуть.
Стефания Маликова возмущена слухами о рождении у нее ребенка

Фанаты 19-летней модели, не упускающие ни одного момента из жизни кумира, объяснили, что, видимо, информацию перепутали, ведь малыш появился не у наследницы Дмитрия Маликова, а, как утверждали СМИ, у его племянника. Возможно, комментатор увидел снимок дочери исполнителя с младшим братом и подумал, что это ее сын.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:05

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