Сергей Шнуров высмеял пост Ксении Собчак и припомнил ей баню с Анастасией Волочковой

«..Эх, нам с тобой страной бы управлять. Ну, а Москвой пускай опять Собянин», - говорится в «шедевре» звезды.

«Вам не надоело с Собчак непонятно чем меряться? Уже не актуально все это! Завязывайте!», «Стих слабенький, как по мне. Раньше у Вас куда лучше получалось!» - продолжают писать в Сети.



