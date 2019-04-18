Сергей Шнуров высмеял пост Ксении Собчак и припомнил ей баню с Анастасией Волочковой
Прославленный рок-исполнитель, киноактер и лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в очередной раз посвятил в личном микроблоге экс-телеведущей скандально-известной телестройки «Дом-2» Ксении Собчак пост. Певец не только высмеял бывшего претендента на пост главы РФ, но и припомнил ей парилку с балериной Анастасией Волочковой.
По сюжету, который Шнуров изложил у себя на страничке в Instagram, Собчак в компании Волочковой сидят в бане и рассуждают «о высоком».
Нужно сказать, что за сутки свежий пост Шнурова набрал больше 119 тысяч лайков и огромнейшее количество высказываний от подписчиков музыканта. Впрочем, в этот раз поклонники творчества рок-исполнителя не стали высказывать своего восторга.
По словам интернет-пользователей, им «надоело» то и дело натыкаться на публикации, в которых Собчак и Шнуров пытаются «задеть» друг друга за живое.
Стоит отметить, что за несколько часов до публикации Шнурова, Собчак выложила в своем профиле пост, в котором заявила, что трагедия, произошедшая на днях с собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), связана с политикой, которую ведут господство Франции.
По сюжету, который Шнуров изложил у себя на страничке в Instagram, Собчак в компании Волочковой сидят в бане и рассуждают «о высоком».
«..Эх, нам с тобой страной бы управлять. Ну, а Москвой пускай опять Собянин», - говорится в «шедевре» звезды.
Нужно сказать, что за сутки свежий пост Шнурова набрал больше 119 тысяч лайков и огромнейшее количество высказываний от подписчиков музыканта. Впрочем, в этот раз поклонники творчества рок-исполнителя не стали высказывать своего восторга.
По словам интернет-пользователей, им «надоело» то и дело натыкаться на публикации, в которых Собчак и Шнуров пытаются «задеть» друг друга за живое.
«Вам не надоело с Собчак непонятно чем меряться? Уже не актуально все это! Завязывайте!», «Стих слабенький, как по мне. Раньше у Вас куда лучше получалось!» - продолжают писать в Сети.
Стоит отметить, что за несколько часов до публикации Шнурова, Собчак выложила в своем профиле пост, в котором заявила, что трагедия, произошедшая на днях с собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), связана с политикой, которую ведут господство Франции.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:07