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Ученые назвали цвет смерти

Американские ученые заинтересовались, какого цвета смерть. В ходе исследования эксперты определили – ее оттенок синий.
Ученые назвали цвет смерти

Специалисты провели опыты над червями и выяснили, что в организме еще живых особей запускаются реакции, нарушающие межклеточные связи. В процессе некроза, разрушающего соединения с кальцием, появляется синий цвет. Ученым удалось понаблюдать за путями распространения смерти.

Синий оттенок эксперты называют условным сигналом, используемым клетками для передачи друг другу информации о гибели организма. Авторы работы уверены, что приблизились еще на один шаг к разгадке тайны бессмертия.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:58

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