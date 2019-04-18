Ученые назвали цвет смерти





Специалисты провели опыты над червями и выяснили, что в организме еще живых особей запускаются реакции, нарушающие межклеточные связи. В процессе некроза, разрушающего соединения с кальцием, появляется синий цвет. Ученым удалось понаблюдать за путями распространения смерти.Синий оттенок эксперты называют условным сигналом, используемым клетками для передачи друг другу информации о гибели организма. Авторы работы уверены, что приблизились еще на один шаг к разгадке тайны бессмертия.