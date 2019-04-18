Звездный хирург назвал стоимость пластической операции для похудевшего на 100 кг Семчева

Несколько дней назад Александр Семчев отпраздновал свой 50-й день рождения. Он всегда имел лишний вес, однако за последнее время актеру удалось скинуть целых сто килограмм. Теперь он хочет сделать подтяжку кожи, ведь по его словам, после похудения лицо становится похожим на морду бульдога.Тимур Нугаев сообщил, что подобная пластика обойдётся Александру Семчеву от 300 000 до 2 000 000 рублей. Операция для него необязательна, она только решит эстетическую проблему.Также Нугаев добавил, что каждое хирургическое вмешательство несет в себе определенные риски, и случай Семчева не исключение. Процедура противопоказана пациентам с хроническими болезнями и по умолчанию не считается абсолютно безопасной.За семь лет работы в данной сфере Тимур Нугаев прооперировал множество знаменитостей, среди которых и Анна Грачевская. После увеличения ягодиц телеведущая сказала, что теперь планирует ринопластику.