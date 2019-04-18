Последние моменты своей жизни Ирина Цывина провела с возлюбленным

Пара впервые появилась вместе на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске. Вдова Евгения Евстигнеева не сразу призналась в романе со звездой «Легенды №17», утверждая, что они - просто друзья. Вскоре влюбленные перестали скрывать свои отношения. Цывина и Сердюков познакомились в гримерке перед выступлением. Актриса попросила молодого коллегу застегнуть ей молнию на платье и очаровала его своей красотой. Коллегу знаменитости особенно заворожили ее «божественные ноги».Романтические отношения между кинозвездами завязались уже после возвращения с гастролей в Москву, когда они отдыхали в одной компании. С тех пор пара почти полтора года практически не расставалась. Сердюков восхищался своей избранницей и при каждом удобном случае стремился обнять и поцеловать.Смерть Цывиной для 49-летнего актера, собиравшегося сделать ей предложение, стала настоящим шоком. Накануне влюбленные участвовали в съемках «Прямого эфира», а ночью сын звезды Евгений обнаружил мать бездыханной.Сердюков отметил, что трагедия произошла около полуночи. Он, как только узнал о смерти возлюбленной, поспешил в морг, куда доставили ее тело. По мнению близких Цывиной, она могла умереть от сердечного приступа, но точнее станет известно после экспертизы.