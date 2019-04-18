АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Последние моменты своей жизни Ирина Цывина провела с возлюбленным

Ирина Цывина, скончавшаяся в ночь на 18 апреля, последние дни своей жизни провела с Денисом Сердюковым. Актриса была неразлучна со своим возлюбленным на протяжении полутора лет. Актер раскрыл подробности их отношений и рассказал о смерти народной артистки РФ.
Последние моменты своей жизни Ирина Цывина провела с возлюбленным

Пара впервые появилась вместе на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске. Вдова Евгения Евстигнеева не сразу призналась в романе со звездой «Легенды №17», утверждая, что они - просто друзья. Вскоре влюбленные перестали скрывать свои отношения. Цывина и Сердюков познакомились в гримерке перед выступлением. Актриса попросила молодого коллегу застегнуть ей молнию на платье и очаровала его своей красотой. Коллегу знаменитости особенно заворожили ее «божественные ноги».

Романтические отношения между кинозвездами завязались уже после возвращения с гастролей в Москву, когда они отдыхали в одной компании. С тех пор пара почти полтора года практически не расставалась. Сердюков восхищался своей избранницей и при каждом удобном случае стремился обнять и поцеловать.

Смерть Цывиной для 49-летнего актера, собиравшегося сделать ей предложение, стала настоящим шоком. Накануне влюбленные участвовали в съемках «Прямого эфира», а ночью сын звезды Евгений обнаружил мать бездыханной.

Сердюков отметил, что трагедия произошла около полуночи. Он, как только узнал о смерти возлюбленной, поспешил в морг, куда доставили ее тело. По мнению близких Цывиной, она могла умереть от сердечного приступа, но точнее станет известно после экспертизы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Ленина назвала причину ссоры
Мясо в больших количествах вредит
Сергей Шнуров высмеял пост Ксении
Звездный хирург назвал стоимость
Максим Галкин тронут песней в
Ученые установили, что люди уже
Последние моменты своей жизни Ирина
В Нью-Йорке представлен Hyundai Sonata
Британские СМИ объяснили, почему все
Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в
Андрей Малахов раскрыл причины страшной
Ольга Орлова повеселилась на дне
В Германии студентка изобрела браслет,
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал
Иосиф Оганесян признался, что до сих
Ученые выяснили, почему людям снятся сны
Конспирологи предрекли конец света
Кит Харингтон рассказал секрет
Саша Черно опять заявила, что подает на
Топ-менеджер Lenovo опубликовал в Weibo
Диетолог рассказал о свойствах кефира
На Apple подали в суд за сокрытие
Мондезир Свет-Амур опять устроил для
В Москве задержали «черных риэлторов» с
Валерий Гаркалин признался, что дарил
Эксперты назвали 15 признаков недоплаты
Алла Пугачева пригласила на юбилейный
Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у
«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков
Татьяна Навка поделилась впечатлениями
Просмотреть все новости