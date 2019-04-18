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В iOS-версии Google Chrome обнаружили опасную уязвимость

В Google Chrome для iOS обнаружена опасная уязвимость. Многие пользователь уже отказываются от этого браузера.
В iOS-версии Google Chrome обнаружили опасную уязвимость

Компанией Confiant были проведены исследования браузеров на предмет кибербезопасности. В Chrome была обнаружена брешь, которую мошенники используют для атаки на смартфоны. Незащищённость программы даёт возможность преступникам перенаправлять пользователей на сторонние сайты или показывать всплывающие окна на легальных ресурсах.

Известно, что в рекламные окошки злоумышленниками встроен вредящий код. Опасные объявления перадресовывают людей на фейковые сайты популярных банков, служб и сервисов. Если человек перейдёт на такой сайт и введёт свои личные данные, то автоматически обеспечит мошенникам доступ к его личным страничкам в соцсетях и банковским счетам.

В Google заявили, что знают о проблеме и работают над её решением. По информации компании Confiant, пользоваться браузером Google Chrome для iOS всё ещё опасно, поскольку брешь в его защите не устранили.



 
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Добавил: Кононенко Илья Вчера, 23:04

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