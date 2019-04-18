В iOS-версии Google Chrome обнаружили опасную уязвимость





Компанией Confiant были проведены исследования браузеров на предмет кибербезопасности. В Chrome была обнаружена брешь, которую мошенники используют для атаки на смартфоны. Незащищённость программы даёт возможность преступникам перенаправлять пользователей на сторонние сайты или показывать всплывающие окна на легальных ресурсах.Известно, что в рекламные окошки злоумышленниками встроен вредящий код. Опасные объявления перадресовывают людей на фейковые сайты популярных банков, служб и сервисов. Если человек перейдёт на такой сайт и введёт свои личные данные, то автоматически обеспечит мошенникам доступ к его личным страничкам в соцсетях и банковским счетам.В Google заявили, что знают о проблеме и работают над её решением. По информации компании Confiant, пользоваться браузером Google Chrome для iOS всё ещё опасно, поскольку брешь в его защите не устранили.