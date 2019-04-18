Эксперты рассказали, как выбирать смартфоны для пенсионеров
Большинство пожилых людей теряет интерес к смартфонам из-за сложности в использовании. Эксперты советуют россиянам в летах выбирать умные устройства с понятной технологией.
Пожилым людям подойдет типичный мобильный аппарат с простым меню и множеством приложений с большими иконками. Согласно исследованию, пенсионеров интересуют сообщения, связь, камера, выход в интернет и электронный ящик. В смартфоне нужна функция экстренного реагирования для вызова помощи в случае необходимости, а также важно наличие совместимости со слуховым аппаратом.
Удобным для пенсионеров, по мнению экспертов, станет телефон SmartCall Jitterbug с 5,5-дюймовым дисплеем, работающий под управлением ОС Android 5.1 Lollipop. Параметры устройства составляют 152,4x78,7x10,2 мм, а вес - 173 г. Такое устройство легко удерживать в одной руке. Смартфон оборудован батареей, сохраняющей заряд до четырех часов, основной камерой на 5 Мп и фронтальной на 2 Мп. Устройство с упрощенным интерфейсом, качественным вызовом и большим экраном должно понравиться пожилым людям и сделать их жизнь проще.
Пожилым людям подойдет типичный мобильный аппарат с простым меню и множеством приложений с большими иконками. Согласно исследованию, пенсионеров интересуют сообщения, связь, камера, выход в интернет и электронный ящик. В смартфоне нужна функция экстренного реагирования для вызова помощи в случае необходимости, а также важно наличие совместимости со слуховым аппаратом.
Удобным для пенсионеров, по мнению экспертов, станет телефон SmartCall Jitterbug с 5,5-дюймовым дисплеем, работающий под управлением ОС Android 5.1 Lollipop. Параметры устройства составляют 152,4x78,7x10,2 мм, а вес - 173 г. Такое устройство легко удерживать в одной руке. Смартфон оборудован батареей, сохраняющей заряд до четырех часов, основной камерой на 5 Мп и фронтальной на 2 Мп. Устройство с упрощенным интерфейсом, качественным вызовом и большим экраном должно понравиться пожилым людям и сделать их жизнь проще.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:08