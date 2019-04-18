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Эксперты рассказали, как выбирать смартфоны для пенсионеров

Большинство пожилых людей теряет интерес к смартфонам из-за сложности в использовании. Эксперты советуют россиянам в летах выбирать умные устройства с понятной технологией.
Эксперты рассказали, как выбирать смартфоны для пенсионеров

Пожилым людям подойдет типичный мобильный аппарат с простым меню и множеством приложений с большими иконками. Согласно исследованию, пенсионеров интересуют сообщения, связь, камера, выход в интернет и электронный ящик. В смартфоне нужна функция экстренного реагирования для вызова помощи в случае необходимости, а также важно наличие совместимости со слуховым аппаратом.

Удобным для пенсионеров, по мнению экспертов, станет телефон SmartCall Jitterbug с 5,5-дюймовым дисплеем, работающий под управлением ОС Android 5.1 Lollipop. Параметры устройства составляют 152,4x78,7x10,2 мм, а вес - 173 г. Такое устройство легко удерживать в одной руке. Смартфон оборудован батареей, сохраняющей заряд до четырех часов, основной камерой на 5 Мп и фронтальной на 2 Мп. Устройство с упрощенным интерфейсом, качественным вызовом и большим экраном должно понравиться пожилым людям и сделать их жизнь проще.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:08

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