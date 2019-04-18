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Apple прекратила выплаты российским разработчикам

Американская корпорация Apple прекратила выплаты разработчикам из России. Служба поддержки компании не отвечает на письма и обращения.
Apple прекратила выплаты российским разработчикам

Производитель персональных устройств Apple выплачивает зарплату своим российским сотрудникам в начале месяца. Однако в марте часть
разработчиков не получила деньги. С того времени работники писали в службу поддержки и пробовали наладить контакт, но все попытки не принесли никакого результата. Она или игнорировала, или отвечала стандартными фразами.

В начале текущего месяца некоторые специалисты Apple все-таки получили выплаты, но большая часть все также ждет. На официальном рабочем форуме есть тема, где сотрудники обсуждают данную проблему. Из сообщений можно понять, что множество людей без зарплаты уже 2-3 месяца.
Пресс-служба Apple пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, поэтому, с чем она связана, непонятно. В первую очередь трудности затронули тех, у кого счета находятся в банках Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что компания Apple Store была раскритикована за то, что подвергает своих клиентов опасности заражения паразитами.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:03

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