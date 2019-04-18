Apple прекратила выплаты российским разработчикам





Производитель персональных устройств Apple выплачивает зарплату своим российским сотрудникам в начале месяца. Однако в марте частьразработчиков не получила деньги. С того времени работники писали в службу поддержки и пробовали наладить контакт, но все попытки не принесли никакого результата. Она или игнорировала, или отвечала стандартными фразами.В начале текущего месяца некоторые специалисты Apple все-таки получили выплаты, но большая часть все также ждет. На официальном рабочем форуме есть тема, где сотрудники обсуждают данную проблему. Из сообщений можно понять, что множество людей без зарплаты уже 2-3 месяца.Пресс-служба Apple пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, поэтому, с чем она связана, непонятно. В первую очередь трудности затронули тех, у кого счета находятся в банках Российской Федерации.Ранее сообщалось, что компания Apple Store была раскритикована за то, что подвергает своих клиентов опасности заражения паразитами.