Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии

Не секрет, что вчера, 17 апреля, Валерии исполнилось 51 год. С самого утра певица начала принимать поздравления от своих друзей, любимых людей и многочисленных поклонников. Сейчас в социальных сетях появляются первые кадры с вечеринки по случаю именин популярной исполнительницы.Выяснилось, что на мероприятии, которое проходило в одном из лучших ресторанов Москвы под названием «The Toy», собралось больше 150 человек. Сама Валерия утверждает, что собрала на празднике самых близких.Как стало известно, на вечеринке Валерии от души повеселилась ее коллега и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, ведущий телепрограммы «Прямой эфир» Андрей Малахов, известные музыканты Егор Крид и Стас Михайлов, Инна Милакова и многие другие знаменитости.По традиции, мероприятие вел эстрадный и оперный певец Николай Басков, которому в последнее время довольно часто доверяют проведение подобных праздников. К примеру, артист вел свадьбу бывшего супруга Ольги Бузовой – Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.К слову, развлекал гостей на вечеринке Валерии не только Басков, но и некоторые его коллеги, а по совместительству и близкие друзья именинницы.