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«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал iPhone по 6000 рублей

«Связной» из-за неполадок, возникших при замене программного обеспечения, в течение 15 минут отображал некорректную стоимость товаров. Платформа предлагала iPhone по цене, не превышающей 6000 рублей.
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал iPhone по 6000 рублей

Кроме того, на сайте из-за сбоя программы появились устройства, снятые с производства. За четверть часа некорректной работы «Связного» пользователи успели оформить и оплатить 854 заказа. Сайт iPhone 8 с ПЗУ на 64 ГБ, стоимостью около 50 000 рублей, продавал за 5900 рублей, а iPhone 7 на 32 ГБ с ценником в 35 000 рублей – за 5000 рублей.

В пресс-службе объединенной компании «Связной — Евросеть» успокоили своих клиентов. Пользователей, успевших заказать товар, заверили, что они получат его по цене, установленной на момент заявки. Вместо аппаратов, снятых с производства, покупателям пришлют современные смартфоны с аналогичной стоимостью.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:38

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