«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал iPhone по 6000 рублей





Кроме того, на сайте из-за сбоя программы появились устройства, снятые с производства. За четверть часа некорректной работы «Связного» пользователи успели оформить и оплатить 854 заказа. Сайт iPhone 8 с ПЗУ на 64 ГБ, стоимостью около 50 000 рублей, продавал за 5900 рублей, а iPhone 7 на 32 ГБ с ценником в 35 000 рублей – за 5000 рублей.В пресс-службе объединенной компании «Связной — Евросеть» успокоили своих клиентов. Пользователей, успевших заказать товар, заверили, что они получат его по цене, установленной на момент заявки. Вместо аппаратов, снятых с производства, покупателям пришлют современные смартфоны с аналогичной стоимостью.