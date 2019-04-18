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Иосиф Оганесян признался, что до сих пор думает о том, чтобы сделать ринопластику

Любимый супруг Александры Черно – Иосиф Оганесян признался поклонникам, что по-прежнему хочет переделать свой нос. По словам участника реалити-шоу «Дом-2», каждый раз, когда он смотрится на себя в зеркало, ему кажется, что у него вместо красивого носа «хобот».

Иосиф Оганесян признался, что до сих пор думает о том, чтобы сделать ринопластику

Вчера Иосиф опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором в очередной раз поднял тему пластической хирургии, а если быть точнее ринопластики.

«Меня до сих пор не покинула мысль сделать ринопластику носа. Каждый раз смотрясь в зеркало мне мой нас напоминает хобот», - признался Оганесян.

Как оказалось, супруга Черно не совсем устраивает его кавказская внешность, поэтому он подумывает о том, чтобы воспользоваться привилегиями топовых участников «Дома-2» и отправиться на операцию. В свою очередь многие знакомые Иосифа пытаются отговорить его от ринопластики, указывая на то, что его нос является его «изюминкой».

Иосиф Оганесян признался, что до сих пор думает о том, чтобы сделать ринопластику

Стоит отметить, что многих интернет-пользователей удивило, что Оганесян не может принять себя таким, каким он есть, ведь, по их мнению, это не Иосифу нужно думать о пластической хирургии, а его жене Александре.

К слову, в конце своего поста участник «Дома-2» поинтересовался у подписчиков, если бы их финансовые возможности позволяли им сделать операцию по изменению внешности, с чего бы они начали. Иосиф даже предложил варианты ответа: «грудь, нос, ягодицы».

«Или вы против пластики вообще, в чем я сильно сомневаюсь», - добавил Оганесян.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31

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