Составлен список автомобилей, которые займут место Ford на авторынке России





Бренд Ford занимает всего 3% доли российского авторынка. В связи с этим производитель принял решение убрать кроссоверы и легковые машины с продажи в РФ.Автоэксперты рассказали, что с сентября этого года ожидается прирост южнокорейских марок KIA и Hyundai, европейских Skoda и Volkswagen и японских Nissan и Mitsubishi. В перечень вошли такие модели, как KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Они имеют примерно одинаковую стоимость, но включают в себя значительное количество преимуществ, каких нет у компактного Ford Focus. Среди них широкий набор функций и большой срок гарантии.Дилеры, по мнению специалистов, отдадут свое предпочтение брендам Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Они разделят между собою часть рынка, которую освободит Ford. Однако больших изменений не произойдет, так как эта доля невелика.