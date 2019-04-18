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Составлен список автомобилей, которые займут место Ford на авторынке России

Американская компания Ford намерена прекратить продажи своих легковых автомобилей на авторынке России уже к осени текущего года. Специалисты составили список машин, которые займут их место.
Составлен список автомобилей, которые займут место Ford на авторынке России

Бренд Ford занимает всего 3% доли российского авторынка. В связи с этим производитель принял решение убрать кроссоверы и легковые машины с продажи в РФ.

Автоэксперты рассказали, что с сентября этого года ожидается прирост южнокорейских марок KIA и Hyundai, европейских Skoda и Volkswagen и японских Nissan и Mitsubishi. В перечень вошли такие модели, как KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Они имеют примерно одинаковую стоимость, но включают в себя значительное количество преимуществ, каких нет у компактного Ford Focus. Среди них широкий набор функций и большой срок гарантии.

Дилеры, по мнению специалистов, отдадут свое предпочтение брендам Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Они разделят между собою часть рынка, которую освободит Ford. Однако больших изменений не произойдет, так как эта доля невелика.



 
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Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:30

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