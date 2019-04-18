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Максим Галкин тронут песней в исполнении Аллы Пугачёвой

После юбилейного концерта Аллы Борисовной Пугачевой в честь её семидесятилетия, Максим Галкин выразил свой восторг от выступления Примадонны. Об этом он написал под постом в своем акаунте Instagram, в котором сообщил, что был тронут исполнением певицей новой песней.
Максим Галкин тронут песней в исполнении Аллы Пугачёвой

Концерт прошёл 17 апреля в Кремлевском дворце. Во время выступления Алла Борисовна исполнила новую лирическую композицию. Поклонники считают, что данная песня посвящена чувствам пары, и написали массу положительных отзывов.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:52

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