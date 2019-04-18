Максим Галкин тронут песней в исполнении Аллы Пугачёвой
После юбилейного концерта Аллы Борисовной Пугачевой в честь её семидесятилетия, Максим Галкин выразил свой восторг от выступления Примадонны. Об этом он написал под постом в своем акаунте Instagram, в котором сообщил, что был тронут исполнением певицей новой песней.
Концерт прошёл 17 апреля в Кремлевском дворце. Во время выступления Алла Борисовна исполнила новую лирическую композицию. Поклонники считают, что данная песня посвящена чувствам пары, и написали массу положительных отзывов.
Концерт прошёл 17 апреля в Кремлевском дворце. Во время выступления Алла Борисовна исполнила новую лирическую композицию. Поклонники считают, что данная песня посвящена чувствам пары, и написали массу положительных отзывов.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:52