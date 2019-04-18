Мясо в больших количествах вредит здоровью мужчин





Полностью отказываться от мяса эксперты не советуют, так как оно богато белками и важными микроэлементами. Эксперименты показывают, что у мужчин, включающих в рацион более 200 г продукта, чаще возникают проблемы со здоровьем.Продолжительность жизни представителей сильного пола, употребляющих мясо в больших количествах, на несколько лет ниже, нежели у тех, кто ест его в меру. Медики советуют мужчинам следить за своим рационом, чтобы снизить риск развития заболеваний.