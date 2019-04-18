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Ученые установили, что люди уже несколько тысяч лет используют красители для одежды

Еще несколько тысяч лет назад люди использовали натуральные красители для покраски своей одежды. Ученые из университета Мартина Лютера провели химический анализ тканей из Китая и Перу, которой несколько десятков веков.
Ученые установили, что люди уже несколько тысяч лет используют красители для одежды

Специалистами было исследовано два лоскута ткани. Первый, вероятнее всего, часть рубашки из Китая, которой более двух тысяч лет. Второй кусок материи из Перу возвратом до тысячи лет. Благодаря новому методу ученые реконструировали узоры на этих тканях, которые нанесены краской.

Ранее обнаружить применение краски было очень трудно, поскольку в качестве красителей применялись натуральные материалы, которые со временем разрушались под воздействием окружающей среды. Но теперь новый аналитический метод позволяет с помощью химического анализа выявить такие красители. Это поможет в изучении культуры давних цивилизаций.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:40

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