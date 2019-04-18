В Нью-Йорке представлен Hyundai Sonata восьмого поколения





Передовая архитектура Hyundai Motor обеспечивает снижение массы, позволяя вносить дополнительные улучшения в дизайн, систему безопасности, модернизировать ходовые качества и добиваться большей эффективности. Благодаря универсальной платформе в модели Sonata заметны изменения в плане жесткости.Специалисты Hyundai придали восьмой версии автомобиля облик спортивного купе с четырьмя дверями и оборудовали новой силовой установкой линейки Smartstream. В машине предусмотрены девять подушек безопасности и высокотехнологичные системы помощи водителю из пакета ADAS, предупреждающие об угрозе аварии.