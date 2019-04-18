В Нью-Йорке представлен Hyundai Sonata восьмого поколения
Компания Hyundai презентовала в рамках автосалона в Нью-Йорке восьмое поколение автомобиля Sonata. Новая модель первой из брендовых машин получила фирменную универсальную платформу третьей генерации.
Передовая архитектура Hyundai Motor обеспечивает снижение массы, позволяя вносить дополнительные улучшения в дизайн, систему безопасности, модернизировать ходовые качества и добиваться большей эффективности. Благодаря универсальной платформе в модели Sonata заметны изменения в плане жесткости.
Специалисты Hyundai придали восьмой версии автомобиля облик спортивного купе с четырьмя дверями и оборудовали новой силовой установкой линейки Smartstream. В машине предусмотрены девять подушек безопасности и высокотехнологичные системы помощи водителю из пакета ADAS, предупреждающие об угрозе аварии.
Передовая архитектура Hyundai Motor обеспечивает снижение массы, позволяя вносить дополнительные улучшения в дизайн, систему безопасности, модернизировать ходовые качества и добиваться большей эффективности. Благодаря универсальной платформе в модели Sonata заметны изменения в плане жесткости.
Специалисты Hyundai придали восьмой версии автомобиля облик спортивного купе с четырьмя дверями и оборудовали новой силовой установкой линейки Smartstream. В машине предусмотрены девять подушек безопасности и высокотехнологичные системы помощи водителю из пакета ADAS, предупреждающие об угрозе аварии.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:25