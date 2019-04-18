АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Британские СМИ объяснили, почему все больше женщин рожают первого ребенка после 40 лет

СМИ Великобритании выразили озабоченность тем, что все больше женщин решаются стать матерями в возрасте 40 лет и старше, когда состояние их репродуктивной системы ухудшается, а вероятность благополучного течения беременности и рождения здорового ребенка уменьшается. Издание "ПолитРоссия" поделилось информацией, опубликованной в зарубежном источнике The Guardian, который проанализировал это явление и попытался объяснить сложившуюся ситуацию.

Британские СМИ объяснили, почему все больше женщин рожают первого ребенка после 40 лет

Британская пресса ссылается на статистические данные из отчета ONS, которые демонстрируют, что все больше женщин в последнее время рожают первого ребенка в сорокалетнем возрасте. В докладе также перечислены несколько причин, по которым представительницы прекрасного пола принимают решение о позднем материнстве. Приоритетными факторами названы стремление получить высшее образование и достичь успехов в профессиональной деятельности, а также желание обзавестись собственным жильем.

Журналисты издания The Guardian на основании проведенного опроса среди женщин дополнили этот список еще одной причиной, которая, по их мнению является главной в данном вопросе. Она связана с мужчинами.

Британские СМИ объяснили, почему все больше женщин рожают первого ребенка после 40 лет

Многие женщины отмечали, что были не против родить наследника до 30 лет, однако на тот момент не нашли достойного кандидата на роль отца своего ребенка. Представительницы прекрасного пола указывали также на неудачный опыт прошлых взаимоотношений с партнером, заключающийся в отсутствии верности, и на неготовность самих мужчин становиться отцами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Ленина назвала причину ссоры
Мясо в больших количествах вредит
Сергей Шнуров высмеял пост Ксении
Звездный хирург назвал стоимость
Максим Галкин тронут песней в
Ученые установили, что люди уже
Последние моменты своей жизни Ирина
В Нью-Йорке представлен Hyundai Sonata
Британские СМИ объяснили, почему все
Ксения Собчак создала Ассоциацию Моды в
Андрей Малахов раскрыл причины страшной
Ольга Орлова повеселилась на дне
В Германии студентка изобрела браслет,
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал
Иосиф Оганесян признался, что до сих
Ученые выяснили, почему людям снятся сны
Конспирологи предрекли конец света
Кит Харингтон рассказал секрет
Саша Черно опять заявила, что подает на
Топ-менеджер Lenovo опубликовал в Weibo
Диетолог рассказал о свойствах кефира
На Apple подали в суд за сокрытие
Мондезир Свет-Амур опять устроил для
В Москве задержали «черных риэлторов» с
Валерий Гаркалин признался, что дарил
Эксперты назвали 15 признаков недоплаты
Алла Пугачева пригласила на юбилейный
Лидия Федосеева-Шушкина вылечила у
«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков
Татьяна Навка поделилась впечатлениями
Просмотреть все новости