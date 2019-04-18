Британские СМИ объяснили, почему все больше женщин рожают первого ребенка после 40 лет





Британская пресса ссылается на статистические данные из отчета ONS, которые демонстрируют, что все больше женщин в последнее время рожают первого ребенка в сорокалетнем возрасте. В докладе также перечислены несколько причин, по которым представительницы прекрасного пола принимают решение о позднем материнстве. Приоритетными факторами названы стремление получить высшее образование и достичь успехов в профессиональной деятельности, а также желание обзавестись собственным жильем.Журналисты издания The Guardian на основании проведенного опроса среди женщин дополнили этот список еще одной причиной, которая, по их мнению является главной в данном вопросе. Она связана с мужчинами.Многие женщины отмечали, что были не против родить наследника до 30 лет, однако на тот момент не нашли достойного кандидата на роль отца своего ребенка. Представительницы прекрасного пола указывали также на неудачный опыт прошлых взаимоотношений с партнером, заключающийся в отсутствии верности, и на неготовность самих мужчин становиться отцами.