Андрей Малахов раскрыл причины страшной смерти Дмитрия Марьянова
Тележурналист Андрей Малахов раскрыл настоящие причины смерти актера Дмитрия Марьянова. На ток-шоу «Прямой эфир» было оглашено заключение судмедэкспертизы.
В одном из последних выпусков ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое выходит на телевизионном канале «Россия 1», профессор Игорь Шарипов проанализировал результаты судмедэкспертизы своих коллег. Он заявил, что совершенно не согласен с ними. По словам эксперта, если бы кровопотеря была из-за избиения, то в первую очередь пострадала бы селезенка, а она невредима.
Более того, на теле Дмитрия Марьянова не зафиксировано ни одного ушиба, поэтому Игорь Шарипов отметил, что коллеги из Питера правильно определили только разрыв подвздошной вены. Однако отверстие в ней возникло не от удара в живот.
В заключение Шарипов сказал, что Марьянов мог на протяжении недели незаметно истекать кровью, но плохое самочувствие принимали за похмелье. Телеведущий ушел из жизни в октябре 2018 года. В клинике «Феникс», где он пытался избавиться от алкогольной зависимости, ему стало плохо. Когда знаменитость отвезли в больницу, медики лишь констатировали смерть.
Ранее сообщалось, что на вдову Марьянова Ксению Бик подали в суд.
В одном из последних выпусков ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое выходит на телевизионном канале «Россия 1», профессор Игорь Шарипов проанализировал результаты судмедэкспертизы своих коллег. Он заявил, что совершенно не согласен с ними. По словам эксперта, если бы кровопотеря была из-за избиения, то в первую очередь пострадала бы селезенка, а она невредима.
Более того, на теле Дмитрия Марьянова не зафиксировано ни одного ушиба, поэтому Игорь Шарипов отметил, что коллеги из Питера правильно определили только разрыв подвздошной вены. Однако отверстие в ней возникло не от удара в живот.
В заключение Шарипов сказал, что Марьянов мог на протяжении недели незаметно истекать кровью, но плохое самочувствие принимали за похмелье. Телеведущий ушел из жизни в октябре 2018 года. В клинике «Феникс», где он пытался избавиться от алкогольной зависимости, ему стало плохо. Когда знаменитость отвезли в больницу, медики лишь констатировали смерть.
Ранее сообщалось, что на вдову Марьянова Ксению Бик подали в суд.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:01