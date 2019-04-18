Конспирологи предрекли конец света из-за сгоревшего Нотр-Дама





Разумеется, после столь ужасной трагедии в Сети появилась масса любителей теории заговоров, которые начали предсказывать сразу несколько апокалипсисов. Первые обращаются к пророчествам Иоанна Богослова, который предрек конец всего живого еще в первом веке. К счастью его предсказание так и не сбылось. Однако некоторые конспирологи считают знаком пожар в Париже, и уверены, что это только начало, а дальше пойдет голод, смерть и хаос. Сторонники этой теории дают миру время до конца года.Вторым поводом являются предсказания всем известного Нострадамуса, которые так и не сбылись. Согласно пророчеству, свет должен был погибнуть уже трижды, однако что-то пошло не по плану. Теперь любители теории заговора утверждают, что именно в 2019 году великий Мишель Нострадамус предрек конец мира.Третья популярная теория принадлежит планете Нибиру, которую никто никогда не видел, но все конспирологи уверены, что она есть, и настигнет Землю 28 апреля. Это небесное тело закроет Солнце, и наступит ужасный холод, до минус 280 градусов. И любителей абсурдных теорий не волнует, что это просто невозможно с точки зрения науки и логики.