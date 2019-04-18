Ученые выяснили, почему людям снятся сны





Человек издавна интересовался природой сна. Ещё в начале ХХ века появились первые гипотезы об этом феномене.Раньше учёные считали так: днём в головном мозге происходит накопление холестерина, молочной кислоты и диоксида углерода. Ночью, когда человек спит, происходит расщепление этих процессов, потому людям могут снится сны.Сейчас исследователи активно продолжают работы над изучением феномена. Новая теория говорит: «Сон – способ «перезагрузки» головного мозга. Такая «перезагрузка» необходима, чтобы освободить его от перевозбуждения и лишней информации».Согласно утверждениям учёных, сны необходимы для стабильной работы мозга и поддержания эмоционального баланса.Установлено, что сновидения видят абсолютно все люди, только не каждый их помнит. Оказывается, сон человек видит через каждые 90 минут. Также было отмечено, что самые насыщенные сюжеты наступают под утро.