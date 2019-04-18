Кит Харингтон рассказал секрет выживаемости персонажей в сериале «Игра престолов»





Ярким примером является действующее лицо Кристофера Хивью — одичалый Тормунд. Сначала планировалось убить рыжего дикаря в первой же серии. Однако режиссёрам очень понравилась игра и харизма актера, поэтому его включили в следующие серии и дали свою сюжетную линию. Харингтон говорит, что это не единственный случай. В сериале еще были персонажи, которые прожили больше положенного, из-за хорошей игры актеров.Напомним, 14 апреля состоялась мировая премьера последнего сезона, наверное, самого популярного сериала «Игра престолов». Её смотрело 14 миллионов людей по всему миру. Также этот сериал сейчас самый обсуждаемый в Сети.