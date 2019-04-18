Кит Харингтон рассказал секрет выживаемости персонажей в сериале «Игра престолов»
Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, рассказал секрет выживаемости персонажей в сериале «Игра престолов». Актер утверждает, что существуют герои, которые прожили в сериале дольше, чем планировалось изначально.
Ярким примером является действующее лицо Кристофера Хивью — одичалый Тормунд. Сначала планировалось убить рыжего дикаря в первой же серии. Однако режиссёрам очень понравилась игра и харизма актера, поэтому его включили в следующие серии и дали свою сюжетную линию. Харингтон говорит, что это не единственный случай. В сериале еще были персонажи, которые прожили больше положенного, из-за хорошей игры актеров.
Напомним, 14 апреля состоялась мировая премьера последнего сезона, наверное, самого популярного сериала «Игра престолов». Её смотрело 14 миллионов людей по всему миру. Также этот сериал сейчас самый обсуждаемый в Сети.
Ярким примером является действующее лицо Кристофера Хивью — одичалый Тормунд. Сначала планировалось убить рыжего дикаря в первой же серии. Однако режиссёрам очень понравилась игра и харизма актера, поэтому его включили в следующие серии и дали свою сюжетную линию. Харингтон говорит, что это не единственный случай. В сериале еще были персонажи, которые прожили больше положенного, из-за хорошей игры актеров.
Напомним, 14 апреля состоялась мировая премьера последнего сезона, наверное, самого популярного сериала «Игра престолов». Её смотрело 14 миллионов людей по всему миру. Также этот сериал сейчас самый обсуждаемый в Сети.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:05