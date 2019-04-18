Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней





В лабораторных исследованиях было доказано, что говядина не поражается Clostridium botulinum, бактерией-источником ботулизма, до 50 дней после первого появления спор. Уточняется, что температура хранения должна быть 8 градусов Цельсия и ниже. Для сравнения, баранина портится за 35 дней, свинина - за 25 при той же температура.Авторы научной работы считают, что компании, занятые производством мяса, смогут значительно улучшить продажи, если продукты действительно можно будет хранить больше. Также говядина станет доступнее для покупателей, а вред окружающей среде значительно уменьшится.Согласно нормам, свежее мясо хранят до 10 дней в вакууме при температуре от 3 до 8 градусов тепла. Связано это со скоростью поражения продукта Clostridium botulinum. Но ранее нормы были прописаны для всех видов мяса одинаковые, теперь же эти правила могут измениться.