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Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
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Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней

Ученые Британской ассоциации производителей мяса и Meat And Livestock Australia презентовали предварительные результаты своего исследования, которые показали, что красное мясо способно оставаться свежим в течение 7 недель. Если в дальнейшем их научная работа будет подтверждена, эксперты ожидают серьезный переворот в сфере производства говядины, сообщает DailyMail.
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней

В лабораторных исследованиях было доказано, что говядина не поражается Clostridium botulinum, бактерией-источником ботулизма, до 50 дней после первого появления спор. Уточняется, что температура хранения должна быть 8 градусов Цельсия и ниже. Для сравнения, баранина портится за 35 дней, свинина - за 25 при той же температура.

Авторы научной работы считают, что компании, занятые производством мяса, смогут значительно улучшить продажи, если продукты действительно можно будет хранить больше. Также говядина станет доступнее для покупателей, а вред окружающей среде значительно уменьшится.

Согласно нормам, свежее мясо хранят до 10 дней в вакууме при температуре от 3 до 8 градусов тепла. Связано это со скоростью поражения продукта Clostridium botulinum. Но ранее нормы были прописаны для всех видов мяса одинаковые, теперь же эти правила могут измениться.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 13:52

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