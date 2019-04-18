АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

В кино и библиотеках начнут требовать паспорт

Посетителей кинотеатров и библиотек обязали предъявлять паспорт по требованию сотрудника заведения. Такие нормы предусматривает закон, принятый Госдумой в окончательном чтении.
В кино и библиотеках начнут требовать паспорт

По словам Василины Кулиевой, члена комитета Госдумы по вопросам семьи, данные ограничения относятся к видео- и кинопродукции, различным шоу, а также их анонсам. В список, обозначенный в документе, включены и печатные издания в библиотеках. Согласно новому закону, организаторы не могут допускать на мероприятия, где демонстрируется контент категории 18+, несовершеннолетних. Контролер или кассир, в случае возникновения сомнений по поводу возраста зрителя, имеет право потребовать предъявить паспорт или любой другой документ. Трейлеры картин, предназначенных для совершеннолетних, запрещается показывать перед сеансами детского кино.

Аналогичная система предусмотрена для библиотек. Посетитель сможет получить книги или журналы, обозначенные маркировкой «18+», лишь предъявив паспорт. Продажа подобной продукции через автоматы не допускается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Врачи рекомендуют сдавать общий анализ
Названы противопоказания к употреблению
Друг Андрея Григорьева-Аполлонова
После пожара в Нотр-Дам полная версия
Андрей Разин подал в суд на «Зенит»
Анна Исаева заявила, что мать Юлии
Хакеры на 30 минут сменили валюту Швеции
Зрители недовольны работой
Мавзолей Ленина закроется для
Медики из Бурденко прилетят в Уфу,
Названо самое доступное туристическое
Оксана Федорова решилась на прическу в
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд
Сестра Жанны Фриске кардинально
Специалисты исследовали влияние жажды
Назван новый способ восстановиться
Роспотребнадзор объяснил, как правильно
Эксперты утверждают, что падение рубля
Виктория Боня отказалась комментировать
Владимир Зеленский рассказал о своем
Представлен ТОП-5 лучших смартфонов
Просмотреть все новости