В кино и библиотеках начнут требовать паспорт





По словам Василины Кулиевой, члена комитета Госдумы по вопросам семьи, данные ограничения относятся к видео- и кинопродукции, различным шоу, а также их анонсам. В список, обозначенный в документе, включены и печатные издания в библиотеках. Согласно новому закону, организаторы не могут допускать на мероприятия, где демонстрируется контент категории 18+, несовершеннолетних. Контролер или кассир, в случае возникновения сомнений по поводу возраста зрителя, имеет право потребовать предъявить паспорт или любой другой документ. Трейлеры картин, предназначенных для совершеннолетних, запрещается показывать перед сеансами детского кино.Аналогичная система предусмотрена для библиотек. Посетитель сможет получить книги или журналы, обозначенные маркировкой «18+», лишь предъявив паспорт. Продажа подобной продукции через автоматы не допускается.