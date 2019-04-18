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Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны

Владимир Зеленский сказал, что он не против легализации медицинской марихуаны в Украине. Об этом сообщает издание РБК–Украина.
Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны

Также он допустил возможность узаконивания сексуальных услуг. Зеленский сказал, что возможно создать место, похожее на Лас–Вегас в Украине, и там разрешить такого вида услуги. Проституция и так никуда не денется, а так можно и налоги получить. При этом неизвестно, как Владимир относится к азартным играм, поскольку он ничего не комментировал по данному поводу.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:45

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