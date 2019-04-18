Пользователи Сети раскритиковали Евгению Медведеву за откровенный наряд

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram 19-летняя Евгения Медведева выложила фото в интересном образе. На снимке спортсменка одета в розовый латексный костюм.Публикация собрала много комментариев. Мнения подписчиков разделились. Одни делали Медведевой комплименты и отмечали, что ей очень идет этот образ, а другие же раскритиковали ее, посчитав его слишком откровенным.