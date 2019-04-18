Пользователи Сети раскритиковали Евгению Медведеву за откровенный наряд
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании Евгения Армановна Медведева продемонстрировала образ в розовом цвете. Пользователи Сети раскритиковали ее за вульгарный наряд.
Недавно на своей странице в социальной сети Instagram 19-летняя Евгения Медведева выложила фото в интересном образе. На снимке спортсменка одета в розовый латексный костюм.
Публикация собрала много комментариев. Мнения подписчиков разделились. Одни делали Медведевой комплименты и отмечали, что ей очень идет этот образ, а другие же раскритиковали ее, посчитав его слишком откровенным.
Недавно на своей странице в социальной сети Instagram 19-летняя Евгения Медведева выложила фото в интересном образе. На снимке спортсменка одета в розовый латексный костюм.
Публикация собрала много комментариев. Мнения подписчиков разделились. Одни делали Медведевой комплименты и отмечали, что ей очень идет этот образ, а другие же раскритиковали ее, посчитав его слишком откровенным.
Спорт
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:59