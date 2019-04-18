Врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови не реже одного раза в год





Начальник Центра лабораторной диагностики городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Ольга Калачева рассказала о важности осуществления контроля за своим здоровьем, используя простой метод сдачи общего анализа крови. Она отметила, что эта процедура включена в программу профилактических осмотров не зря. С ее помощью можно обнаружить отклонения от нормы на самых ранних стадиях развития опасных заболеваний и вовремя их диагностировать. Современная медицина достигла больших успехов в лечении многих сложных патологий, но главным условием успешного выздоровления является своевременная и полная диагностика.Общий анализ крови – это несложная, быстрая и недорогая процедура, которая должна проводится не реже одного раза в год даже тем людям, которые не имеют жалоб на свое самочувствие.Ольга Калачева рекомендует сдавать кровь натощак, за час-два до процедуры можно выпить несладкий чай или воды. Она советует воздержаться от курения за несколько часов и от употребления алкоголя за сутки до предполагаемой манипуляции.