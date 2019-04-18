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Названы противопоказания к употреблению капусты и других продуктов

Специалисты в области медицины рассказали, кому следует воздержаться от употребления капусты и других овощей и фруктов. Продукт особенно вреден для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы.
Названы противопоказания к употреблению капусты и других продуктов

Таким пациентам, кроме белокочанной капусты, не рекомендуют употреблять редьку и редис, так как они обостряют течение болезни. Чрезмерная любовь к болгарскому перцу может вызвать нарушение сердечного ритма. Полностью отказаться от продукта медики советуют при значительных сбоях функционирования сосудистой системы.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление острых соусов и специй. Особенно вреден при таких заболеваниях хрен и добавки на его основе. Лук, чеснок и горчица в больших количествах опасны для беременных женщин и пациентов с расстройствами пищеварения. Диабетикам лучше не увлекаться сладкими фруктами, включая виноград, дыни, бананы, хурму.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:39

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