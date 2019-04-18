Названы противопоказания к употреблению капусты и других продуктов





Таким пациентам, кроме белокочанной капусты, не рекомендуют употреблять редьку и редис, так как они обостряют течение болезни. Чрезмерная любовь к болгарскому перцу может вызвать нарушение сердечного ритма. Полностью отказаться от продукта медики советуют при значительных сбоях функционирования сосудистой системы.Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление острых соусов и специй. Особенно вреден при таких заболеваниях хрен и добавки на его основе. Лук, чеснок и горчица в больших количествах опасны для беременных женщин и пациентов с расстройствами пищеварения. Диабетикам лучше не увлекаться сладкими фруктами, включая виноград, дыни, бананы, хурму.