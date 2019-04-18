Виктория Боня отказалась комментировать конфликт Шнурова и Собчак
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня отказалась комментировать ссору популярного российского рок-исполнителя Сергея Шнурова и эпатажной тележурналистки Ксении Собчак.
Не секрет, что Шнуров и Собчак продолжаются в личных микроблогах обмениваться «любезностями», за чем с удовольствием следят многочисленные интернет-пользователи. К примеру, несколько дней назад Ксения высказалась по поводу трагедии, которая произошла с собором Парижской Богоматери в Париже.
Тогда Собчак назвала причину случившиеся, указав на то, что это все из-за кармы. Практически сразу же пост Ксении поспешил прокомментировать Шнуров. Сергей в своей традиционной манере высмеял бывшую телеведущую «Дома-2», вспомнив о ее недавних посиделках в бане с Анастасией Волочковой.
Нужно сказать, что это далеко не первый конфликт двух российских знаменитостей, который они развязывают в социальных сетях. Многие коллеги Собчак и Шнурова по-прежнему утверждают, что Ксения и Сергей начали ссориться после того, как музыкант расстался с близкой приятельницей журналистки - Матильдой.
Считанные часы назад в Интернете появился комментарий Виктории Бони по этому поводу. Звезда «Дома-2» заявила, что не хочет ничего говорить о конфликте Собчак и Шнурова, так как ей попросту «все равно» на то, с кем ссорится Ксения, сообщает Teleprogramma.
Не секрет, что Шнуров и Собчак продолжаются в личных микроблогах обмениваться «любезностями», за чем с удовольствием следят многочисленные интернет-пользователи. К примеру, несколько дней назад Ксения высказалась по поводу трагедии, которая произошла с собором Парижской Богоматери в Париже.
Тогда Собчак назвала причину случившиеся, указав на то, что это все из-за кармы. Практически сразу же пост Ксении поспешил прокомментировать Шнуров. Сергей в своей традиционной манере высмеял бывшую телеведущую «Дома-2», вспомнив о ее недавних посиделках в бане с Анастасией Волочковой.
Нужно сказать, что это далеко не первый конфликт двух российских знаменитостей, который они развязывают в социальных сетях. Многие коллеги Собчак и Шнурова по-прежнему утверждают, что Ксения и Сергей начали ссориться после того, как музыкант расстался с близкой приятельницей журналистки - Матильдой.
Считанные часы назад в Интернете появился комментарий Виктории Бони по этому поводу. Звезда «Дома-2» заявила, что не хочет ничего говорить о конфликте Собчак и Шнурова, так как ей попросту «все равно» на то, с кем ссорится Ксения, сообщает Teleprogramma.
«Ксения сейчас старается сделать все, чтобы привлечь внимание к себе», - подчеркнула Боня.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08