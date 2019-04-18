Друг Андрея Григорьева-Аполлонова назвал возможную причину развода певца с женой





Как рассказал источник, Андрея несколько лет назад часто замечали в компаниях различных девушек в развлекательных местах. Популярность певца привлекала много молодых женщин, что явно не нравилось его супруге, в результате чего она бросила своего мужа.Имеется информация, что сейчас Марина Банкова живет с баскетболистом Андреем Зубковы. Она даже забрала детей к нему. Познакомилась пара в 2018 году.Андрей Григорьев-Аполлонов тоже сейчас проживает с другой женщиной. Несколько месяцев назад он разместил в Сети совместное фото с возлюбленной, и поблагодарил её за годы счастливой совместной жизни.