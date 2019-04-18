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Друг Андрея Григорьева-Аполлонова назвал возможную причину развода певца с женой

Друг Андрея Григорьева-Аполлонова, который пожелал остаться анонимным, сообщил о возможной причине развода певца с женой. Об этом сообщает издание teleprogramma.pro.
Друг Андрея Григорьева-Аполлонова назвал возможную причину развода певца с женой

Как рассказал источник, Андрея несколько лет назад часто замечали в компаниях различных девушек в развлекательных местах. Популярность певца привлекала много молодых женщин, что явно не нравилось его супруге, в результате чего она бросила своего мужа.

Имеется информация, что сейчас Марина Банкова живет с баскетболистом Андреем Зубковы. Она даже забрала детей к нему. Познакомилась пара в 2018 году.

Андрей Григорьев-Аполлонов тоже сейчас проживает с другой женщиной. Несколько месяцев назад он разместил в Сети совместное фото с возлюбленной, и поблагодарил её за годы счастливой совместной жизни.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:33

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