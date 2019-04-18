Жена нового мужчины Таты Абрамсон: «Она присылала ему эротические фото»
Супруга нового возлюбленного Таты Абрамсон вышла на связь с репортерами, которым сообщила, что блондинка присылала ее мужу эротические фотографии. По словам Эллы, отныне она запрещает отцу своего единственного наследника видеться с сыном.
На днях жена нового мужчины бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Абрамсон (Блюменкранц) пообщалась с журналистами Dom2Life, которым поведала шокирующую информацию. Оказывается, что Элла и Андреа до сих пор состоят в браке.
По словам девушки, она до последнего не хотела ничего комментировать, ведь не является публичным человеком. Девушка была не готова увидеть практически во всех социальных сетях своего мужа в компании белокурой блондинки.
Супруга Андреа рассказала, что ее муж до последнего пытался скрывать, что закрутил роман с российской звездой, а вот Тата то и дело публиковала у себя на страничке в Instagram совместные фотографии и Stories с любовником.
Только несколько дней назад Элла и Андреа окончательно поругались. Выяснилось, что мужчина прилетел к жене в Киев, откуда они планировали отправиться в Монако, однако девушка обнаружила в телефоне супруга многочисленные сообщения и фотографии эротического характера.
Жена нового мужчины Таты по-прежнему утверждает, что до недавнего времени никогда не слышала имя блондинки, ведь не смотрела проект «Дом-2». В свою очередь Андреа просит у нее прощения и заявляет, что они с Абрамсон просто дружат.
На днях жена нового мужчины бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Абрамсон (Блюменкранц) пообщалась с журналистами Dom2Life, которым поведала шокирующую информацию. Оказывается, что Элла и Андреа до сих пор состоят в браке.
По словам девушки, она до последнего не хотела ничего комментировать, ведь не является публичным человеком. Девушка была не готова увидеть практически во всех социальных сетях своего мужа в компании белокурой блондинки.
«Главное, чтобы не впутывали сюда моего малыша», - заявила Элла.
Супруга Андреа рассказала, что ее муж до последнего пытался скрывать, что закрутил роман с российской звездой, а вот Тата то и дело публиковала у себя на страничке в Instagram совместные фотографии и Stories с любовником.
Только несколько дней назад Элла и Андреа окончательно поругались. Выяснилось, что мужчина прилетел к жене в Киев, откуда они планировали отправиться в Монако, однако девушка обнаружила в телефоне супруга многочисленные сообщения и фотографии эротического характера.
«Много фото как раз от этой женщины Таты», - подчеркнула Элла.
Жена нового мужчины Таты по-прежнему утверждает, что до недавнего времени никогда не слышала имя блондинки, ведь не смотрела проект «Дом-2». В свою очередь Андреа просит у нее прощения и заявляет, что они с Абрамсон просто дружат.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50