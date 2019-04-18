АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Зрители недовольны работой звукорежиссёра на концерте Аллы Пугачевой

Посетители юбилейного концерта Аллы Пугачевой остались не удовлетворены работой звукорежиссёра. Концерт проходил 17 апреля в Кремлевском дворце.
Зрители недовольны работой звукорежиссёра на концерте Аллы Пугачевой

Как сообщил один из зрителей концерта, работа ответственного за звук режиссёра желала лучшего. Неоднократно Примадонна просила дать инструментал в монитор, поскольку она слышала, что поет, а также на сцене не было звука. С чем были связаны проблемы со звуком в данный момент неизвестно. Кроме этого, посетители жаловались на хамское отношение на входе в Кутафью башню Кремля.

Напомним, что 15 апреля Алла Борисовна Пугачева отметила свое 70-летие. Известную певицу также поздравил президент России Владимир Путин. Кстати, Примадонна высказала свое недовольство из-за чрезмерного внимания СМИ к её празднику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Врачи рекомендуют сдавать общий анализ
Названы противопоказания к употреблению
Друг Андрея Григорьева-Аполлонова
После пожара в Нотр-Дам полная версия
Андрей Разин подал в суд на «Зенит»
Анна Исаева заявила, что мать Юлии
Хакеры на 30 минут сменили валюту Швеции
Зрители недовольны работой
Мавзолей Ленина закроется для
Медики из Бурденко прилетят в Уфу,
Названо самое доступное туристическое
Оксана Федорова решилась на прическу в
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд
Сестра Жанны Фриске кардинально
Специалисты исследовали влияние жажды
Назван новый способ восстановиться
Роспотребнадзор объяснил, как правильно
Эксперты утверждают, что падение рубля
Виктория Боня отказалась комментировать
Владимир Зеленский рассказал о своем
Представлен ТОП-5 лучших смартфонов
Просмотреть все новости