Зрители недовольны работой звукорежиссёра на концерте Аллы Пугачевой





Как сообщил один из зрителей концерта, работа ответственного за звук режиссёра желала лучшего. Неоднократно Примадонна просила дать инструментал в монитор, поскольку она слышала, что поет, а также на сцене не было звука. С чем были связаны проблемы со звуком в данный момент неизвестно. Кроме этого, посетители жаловались на хамское отношение на входе в Кутафью башню Кремля.Напомним, что 15 апреля Алла Борисовна Пугачева отметила свое 70-летие. Известную певицу также поздравил президент России Владимир Путин. Кстати, Примадонна высказала свое недовольство из-за чрезмерного внимания СМИ к её празднику.