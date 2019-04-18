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Мавзолей Ленина закроется для посетителей на 3 недели

В пресс-центре федеральной службы охраны Российской Федерации сообщили, что Мавзолей Ленина закроется для туристов и жителей города на 3 недели. Такие меры необходимы для того, чтобы провести подготовку ко дню победы в Великой Отечественной войне.

Мавзолей Ленина закроется для посетителей на 3 недели

Пресс-центр федеральной службы охраны Российской Федерации сообщает, что Мавзолей В.И.Ленина с 23 числа текущего месяца по 13 мая не смогут посещать туристы и жители города. Также говорится о том, что с 6 мая по 9 мая будет закрыт доступ к Красной площади. Данные меры будут приняты для того, что можно было провести подготовку ко дню победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, первый мавзолей был сделан из дерева, его возвели в начале 1924 года, второй был построен в мае 1924 года. Каменный мавзолей В.И.Ленина построили в конце 1930 года.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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