Мавзолей Ленина закроется для посетителей на 3 недели





Пресс-центр федеральной службы охраны Российской Федерации сообщает, что Мавзолей В.И.Ленина с 23 числа текущего месяца по 13 мая не смогут посещать туристы и жители города. Также говорится о том, что с 6 мая по 9 мая будет закрыт доступ к Красной площади. Данные меры будут приняты для того, что можно было провести подготовку ко дню победы в Великой Отечественной войне.Напомним, первый мавзолей был сделан из дерева, его возвели в начале 1924 года, второй был построен в мае 1924 года. Каменный мавзолей В.И.Ленина построили в конце 1930 года.