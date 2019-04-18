Названо самое доступное туристическое направление для отдыха в майские праздники





Как сообщил политик, Крым всегда привлекает большинство туристов, особенно в период майских праздников. В этом году многие россияне не прочь отдохнуть в курортных зонах полуострова и во время пасхальных каникул. Отечественные туристы уже приобрели почти треть билетов для того, чтобы посетить курорт.Крым занимает лидирующие позиции среди предложений туристических операторов как наиболее доступное направление в период майских каникул. Гости курорта смогут насладиться насыщенной культурной и событийной программой. Так, уже 18 апреля, в Ялте состоялось открытие международного экономического форума ЯМЭФ-2019. На мероприятие должны приехать представители 100 стран, включая Евросоюз (Италию, Австрию, Бельгию, Германию), Сирию, Азию, Латинскую Америку. Впервые посетить форум согласились и представители Великобритании.