Названо самое доступное туристическое направление для отдыха в майские праздники
Крым является самым доступным туристическим направлением для российских отдыхающих на майские праздники. Так считает Вадим Волченко, исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК.
Как сообщил политик, Крым всегда привлекает большинство туристов, особенно в период майских праздников. В этом году многие россияне не прочь отдохнуть в курортных зонах полуострова и во время пасхальных каникул. Отечественные туристы уже приобрели почти треть билетов для того, чтобы посетить курорт.
Крым занимает лидирующие позиции среди предложений туристических операторов как наиболее доступное направление в период майских каникул. Гости курорта смогут насладиться насыщенной культурной и событийной программой. Так, уже 18 апреля, в Ялте состоялось открытие международного экономического форума ЯМЭФ-2019. На мероприятие должны приехать представители 100 стран, включая Евросоюз (Италию, Австрию, Бельгию, Германию), Сирию, Азию, Латинскую Америку. Впервые посетить форум согласились и представители Великобритании.
Как сообщил политик, Крым всегда привлекает большинство туристов, особенно в период майских праздников. В этом году многие россияне не прочь отдохнуть в курортных зонах полуострова и во время пасхальных каникул. Отечественные туристы уже приобрели почти треть билетов для того, чтобы посетить курорт.
Крым занимает лидирующие позиции среди предложений туристических операторов как наиболее доступное направление в период майских каникул. Гости курорта смогут насладиться насыщенной культурной и событийной программой. Так, уже 18 апреля, в Ялте состоялось открытие международного экономического форума ЯМЭФ-2019. На мероприятие должны приехать представители 100 стран, включая Евросоюз (Италию, Австрию, Бельгию, Германию), Сирию, Азию, Латинскую Америку. Впервые посетить форум согласились и представители Великобритании.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:54