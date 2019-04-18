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Валерий Блюменкранц предложил новенькой участнице «Дома-2» спать с «проникновением»

Бывший возлюбленный Ирины Пинчук Валерий Блюменкранц предложил новенькой героине реалити-шоу «Дом-2» Екатерине Васильевой спать с «проникновением». Отметим, что девушка не была готова к тому, что мужчина озвучит ей подобный план действий.

Валерий Блюменкранц предложил новенькой участнице «Дома-2» спать с «проникновением»

Не секрет, что после расставания с Пинчук Блюменкранцу понадобилось время, чтобы прийти в себя от потрясения. Многим поклонникам «Дома-2» было жалко Валерия, ведь сложно было не заметить, что мужчина на самом деле страдает.

Как бы то ни было, но Блюменкранц все-таки смог взять себя в руки и, судя по последним эфирам телепроекта, в очередной раз пустился во все тяжкие. Не так давно Валерий пытался «развести» Анастасию Стецевьят отправиться с ним за камни, где, напомним, у него зачастую происходило «волшебство».

После Насти Валера переключился на бывшую избранницу Захара Саленко Наталью Шаронову, но и тут потерпел поражение. Теперь же Блюменкранц пытается завоевать новенькую участницу «Дома-2» Екатерину Васильеву. Впрочем, известно, что серьезных отношений новый «альфа-самец» реалити не предлагает.

Валерий Блюменкранц предложил новенькой участнице «Дома-2» спать с «проникновением»

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Валерий предлагает Екатерине спать с «проникновением». Блюменкранц отмечает, что хотел бы узнать девушку поближе, поэтому не против пожить с ней.

Судя по ролику, жить Валерию и Кате придется в шалаше, который молодой человек соорудил своими руками. Правда, такой исход событий ничуть не обрадовал девушку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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