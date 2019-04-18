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В Омске подростки забросали камнями пенсионера и избили сверстников

В полицию Омска 14 апреля поступило заявление о группе агрессивно ведущих себя подростков. Трое несовершеннолетних забросали камнями 77-летнего пенсионера, а потом напали на четверых сверстников.
В Омске подростки забросали камнями пенсионера и избили сверстников

Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что личности подозреваемых установлены. По предварительным данным, подростки забросали камнями повстречавшегося на их пути пожилого мужчину, а затем избили его ногами. Пенсионер не собирался жаловаться на несовершеннолетних, чтобы «не портить им биографию».

В этот же день мальчики возрастом 13-14 лет напали на троих ровесников, о чем рассказали полицейским Омска родители пострадавших. Организована проверка по факту агрессивных действий несовершеннолетних.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:35

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