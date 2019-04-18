В Омске подростки забросали камнями пенсионера и избили сверстников





Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что личности подозреваемых установлены. По предварительным данным, подростки забросали камнями повстречавшегося на их пути пожилого мужчину, а затем избили его ногами. Пенсионер не собирался жаловаться на несовершеннолетних, чтобы «не портить им биографию».В этот же день мальчики возрастом 13-14 лет напали на троих ровесников, о чем рассказали полицейским Омска родители пострадавших. Организована проверка по факту агрессивных действий несовершеннолетних.