В Омске подростки забросали камнями пенсионера и избили сверстников
В полицию Омска 14 апреля поступило заявление о группе агрессивно ведущих себя подростков. Трое несовершеннолетних забросали камнями 77-летнего пенсионера, а потом напали на четверых сверстников.
Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что личности подозреваемых установлены. По предварительным данным, подростки забросали камнями повстречавшегося на их пути пожилого мужчину, а затем избили его ногами. Пенсионер не собирался жаловаться на несовершеннолетних, чтобы «не портить им биографию».
В этот же день мальчики возрастом 13-14 лет напали на троих ровесников, о чем рассказали полицейским Омска родители пострадавших. Организована проверка по факту агрессивных действий несовершеннолетних.
Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что личности подозреваемых установлены. По предварительным данным, подростки забросали камнями повстречавшегося на их пути пожилого мужчину, а затем избили его ногами. Пенсионер не собирался жаловаться на несовершеннолетних, чтобы «не портить им биографию».
В этот же день мальчики возрастом 13-14 лет напали на троих ровесников, о чем рассказали полицейским Омска родители пострадавших. Организована проверка по факту агрессивных действий несовершеннолетних.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:35