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Оксана Федорова решилась на прическу в стиле «афро»

Телеведущая Оксана Федорова освежила свой образ. В свой Instagram она выложила фото своей новой прически.
Оксана Федорова решилась на прическу в стиле «афро»

Весна подтолкнула многих звезд шоу-бизнеса произвести перемены в своем образе. Оксана Федорова тоже не осталась в стороне от этих тенденций. Экс-«мисс Вселенная» сделала прическу в стиле «афро» и поинтересовалась у поклонников их мнением.

Фолловеры с удовольствием стали отвечать, но не все положительно оценили новый образ звезды. Некоторые пользователи сочли, что прическа «простит» Федорову. Также негативные комментарии затронули форму губ, которая, как решили ответившие на фото, исправлена силиконом.

«Был нормальный рот. С тем ртом вы стали «Мисс Вселенная», «Силикон искажает черты лица», - считают поклонники. Но все-таки большая часть фанатов позитивно восприняла изменения во внешности звезды. «Действительно Мисс Вселенная на все времена», «Какая красотка с кудряшками», - писали подписчики.

Сама же Федорова довольна своей переменой. «Поднимает настроение», - написала она в комментарии к своему посту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:48

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