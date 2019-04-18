На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд





Вскоре дело будет рассмотрено в Савеловском суде столицы. Там зафиксировано заявление неизвестного по фамилии Бик. Он хочет оспорить решение о распределении наследства умершего 15 октября 2017 года Дмитрия Марьянова.Вдова, отец и сын актера будут ответчиками. Ксения Бик не сообщает сотрудникам СМИ, кем ей приходится заявитель. Предположительно, это кто-то из ее родных, оповещает Пятый канал.На данный момент у 33-летней Ксении Бик не лучшие времена. Недавно на своей странице в социальной сети Facebook она поделилась с подписчиками, что тяжело болеет. По словам вдовы Марьянова, врачи диагностировали у нее острый пиелонефрит, который появился на фоне затяжного цистита психогенной природы.