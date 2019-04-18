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На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд

На психолога Ксению Бик неизвестный с такой же фамилией как у нее подал в суд. В деле о наследстве актера Дмитрия Марьянова его вдова выступит в роли ответчика.
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд

Вскоре дело будет рассмотрено в Савеловском суде столицы. Там зафиксировано заявление неизвестного по фамилии Бик. Он хочет оспорить решение о распределении наследства умершего 15 октября 2017 года Дмитрия Марьянова.

Вдова, отец и сын актера будут ответчиками. Ксения Бик не сообщает сотрудникам СМИ, кем ей приходится заявитель. Предположительно, это кто-то из ее родных, оповещает Пятый канал.
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд

На данный момент у 33-летней Ксении Бик не лучшие времена. Недавно на своей странице в социальной сети Facebook она поделилась с подписчиками, что тяжело болеет. По словам вдовы Марьянова, врачи диагностировали у нее острый пиелонефрит, который появился на фоне затяжного цистита психогенной природы.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:42

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