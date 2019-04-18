Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к декоммунизации в Украине





В Украине есть «неоспоримые герои», отметил Зеленский. Для некоторого процента населения страны таковым является Степан Бандера, и это нормально, так как он - один из людей, защищавших свободу своей державы. Однако руководитель «Квартала-95» считает неправильным решение называть именем националиста многие улицы и другие объекты в украинских городах в связи с декоммунизацией.В одном из более ранних интервью на вопрос, зачем ему президентская власть, Зеленский заявил, что стремится к ней не для того, чтобы иметь возможность стать кем-то. Шоумен надеется, что, возглавив страну, он получит шанс изменить ее и сломать существующую систему.