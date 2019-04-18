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Эксперты утверждают, что падение рубля неизбежно

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварыч уверен, что падение рубля неизбежно в долгосрочной перспективе. Это связано с возможными колебаниями цен на нефть и политической ситуацией в мире.
Эксперты утверждают, что падение рубля неизбежно

Несмотря на то, что в ближайшее время стоимость рубля будет поддерживать благоприятная обстановка российского нефтяного рынка, повышение стоимости доллара неизбежно. Вскоре США закончит строительство ряда нефтяных объектов, что спровоцирует мировое падение цен на черное золото. В свою очередь это негативно скажется и на российском рынке. Если цены на нефть в России пойдут вниз, то это вызовет падение рубля. Эксперты считают, что такой сценарий неизбежен.

Кроме этого, американская власть собирается принять закон о противодействии искусственного удержания цен на нефть. В случае его поддержания сенатом, стоимость черного золота снизится еще больше. Мировые поставщики нефти пойдут на поводу США из-за страха перед санкциями.

В штатах готовится новый пакет санкций против России, который приведет к уходу ряда иностранных инвесторов с российского рынка. Это, в свою очередь, вызовет обвал цен на рубль.

Учитывая все возможные варианты, аналитики утверждают, что в перспективе доллар будет стоить 70 рублей. Не исключено, что на этой позиции падение не остановится.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:11

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