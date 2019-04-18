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Сестра Жанны Фриске кардинально изменила имидж

Сестра Жанны Фриске, неожиданно для своих преданных поклонников, кардинально изменила имидж. Фото в новом образе Наталья Фриске опубликовала в Instagram Stories.

Сестра Жанны Фриске кардинально изменила имидж

Недавно сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске вернулась в Россию после того, как несколько месяцев провела на Шри-Ланке. Покинула остров знаменитость из-за сезона дождей и пообещала, что уже осенью она вернется обратно. Прилетев в Москву Наталья Фриске сообщила, что соскучилась по салонам красоты, а сейчас она решила кардинально изменить свой имидж. Знаменитость покрасила волосы в темный цвет и подстригла концы, а также сделала длинную челку. Фотографии с результатом она опубликовала в Instagram Stories.

Сестра Жанны Фриске кардинально изменила имидж

Также Наталья Фриске поинтересовалась у своих подписчиков, какая прическа и цвет волос ей больше подходят. Многим фанатам понравился новый имидж знаменитости. Преданные поклонники Жанны Фриске особо отметили, что с такой прической она стала еще больше похожа на свою покойную сестру.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:36

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