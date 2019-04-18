Специалисты исследовали влияние жажды на организм





Необходимость в воде – естественная потребность организма. Эксперты подчеркивают, что чистую воду следует ежедневно употреблять помимо других жидкостей, чтобы уберечь организм от обезвоживания и улучшить обменные процессы. Они рекомендуют каждые полчаса совершать по несколько глотков.Ученые исследовали жажду, как сигнал организма, который нуждается в жидкости. Оценив импульсы мозга грызунов в разные моменты взаимодействия с водой, они пришли к выводу, что жажда может быть сигналом возникновения различных болезней, а не только потребностью в восполнении жидкости. Например, это может быть симптом заболевания почек или гормонального сбоя.Ученые установили, что желание утолить жажду перед сном – это потребность организма в накоплении необходимой влаги для функционирования в течение ночи.Не стоит путать жажду с желанием перекусить. Специалисты напоминают, что в среднем человеку нужно выпивать в сутки 2,5 л воды, а в жаркую погоду, когда влага активно испаряется в процессе терморегуляции, объем необходимо увеличить.