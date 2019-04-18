Сергей Соседов: «Никакой любви между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым не было»
Критик Сергей Соседов накануне юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремле дал интервью, в котором рассказал, что, по его мнению, между Примадонной и Филиппом Киркоровым никогда не было любви, потому они остались друзьями.
Сергей Соседов считает, что фиктивный брак был выгоден как Алле Борисовне, так и самом Киркорову. Она получила деньги, а он смог повысить гонорары. Именно поэтому, подчеркивает Соседов, Примадонна и бывший муж остались приятелями, он приходит к ним на праздники и на концерты певицы.
Также Сергей Соседов отметил, что Алла Пугачева всегда любила деньги, кажется, именно ради них она строила карьеру. Как только у певицы появились деньги, она перестала заниматься творчеством. С Максимом Галкиным у певицы также деловые отношения, ведь после их бракосочетания артист стал зарабатывать в разы больше.
Сейчас, считает Сергей Соседов, Алле Пугачевой нет смысла менять мужа, она давно не поет, ей больше не нужен пиар. Теперь она до самой смерти будет жить с Галкиным, рассказал критик в своем интервью изданию "Собеседник".
Сергей Соседов считает, что фиктивный брак был выгоден как Алле Борисовне, так и самом Киркорову. Она получила деньги, а он смог повысить гонорары. Именно поэтому, подчеркивает Соседов, Примадонна и бывший муж остались приятелями, он приходит к ним на праздники и на концерты певицы.
«А Киркоров всегда сам придет, его и звать не надо. Ему не нужно приглашения, он и без него явится. И кто, скажите, его прогонит? Их отношения – чисто игра. Конечно, никакой любви между ними не было», - говорит критик.
Также Сергей Соседов отметил, что Алла Пугачева всегда любила деньги, кажется, именно ради них она строила карьеру. Как только у певицы появились деньги, она перестала заниматься творчеством. С Максимом Галкиным у певицы также деловые отношения, ведь после их бракосочетания артист стал зарабатывать в разы больше.
Сейчас, считает Сергей Соседов, Алле Пугачевой нет смысла менять мужа, она давно не поет, ей больше не нужен пиар. Теперь она до самой смерти будет жить с Галкиным, рассказал критик в своем интервью изданию "Собеседник".
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49