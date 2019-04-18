Домработники Виктории Романец оказались актерами: Обман на шоу Дмитрия Шепелева разоблачен

Тоогда в студию пришла женщина по имени Людмила. Она представилась домработницей Виктории Романец и Антона Гусева и рассказала историю о том, как экс-проектанты унижали ее, избивали и относились хуже, чем к скоту. Позже свою версию произошедшего рассказала и сама звезда "Дома-2".По словам Виктории Романец, бывшая экономка меряла и носила ее вещи украла интимное видео с телефона и продала его СМИ, а также пыталась забрать машину девушки.Тем не менее, позже телезрители разоблачили обман на шоу. Экономка оказалась актрисой, часто появляющейся в эпизодических ролях в кино и сериалах. Валентина Савчук представилась Людмилой, пишут в Сети.Таким же образом удалось и найти охранника модели. Виктория Романец на шоу пришла в компании молодого человека, которого, как оказалось, зовут Евгений Губарев. В соцсети Instagram в его профиле написано, что молодой человек работает актером мюзиклов и кино.