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Домработники Виктории Романец оказались актерами: Обман на шоу Дмитрия Шепелева разоблачен

Не так давно в эфир "Первого канала" вышел очередной выпуск щоу "На самом деле", главными героями которого стали Виктория Романец и Антон Гусев. Экс-участники проекта "Дом-2" заявляли, что домработница воровала их вещи, однако она оказалась подставной.

Домработники Виктории Романец оказались актерами: Обман на шоу Дмитрия Шепелева разоблачен

Тоогда в студию пришла женщина по имени Людмила. Она представилась домработницей Виктории Романец и Антона Гусева и рассказала историю о том, как экс-проектанты унижали ее, избивали и относились хуже, чем к скоту. Позже свою версию произошедшего рассказала и сама звезда "Дома-2".

По словам Виктории Романец, бывшая экономка меряла и носила ее вещи украла интимное видео с телефона и продала его СМИ, а также пыталась забрать машину девушки.

Тем не менее, позже телезрители разоблачили обман на шоу. Экономка оказалась актрисой, часто появляющейся в эпизодических ролях в кино и сериалах. Валентина Савчук представилась Людмилой, пишут в Сети.

Таким же образом удалось и найти охранника модели. Виктория Романец на шоу пришла в компании молодого человека, которого, как оказалось, зовут Евгений Губарев. В соцсети Instagram в его профиле написано, что молодой человек работает актером мюзиклов и кино.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47

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