Роспотребнадзор объяснил, как правильно приготовить рыбу и не заразиться паразитами





Как сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора, почти 20 000 россиян заразились паразитами после употребления не обеззараженной рыбы. Наиболее распространенные заболевания – это анизакидоз, дифиллоботриоз, клонорхоз, описторхоз. За прошедший год эксперты выявили 19 077 случаев заболеваний описторхозом.Государственное ведомство советует с осторожностью подходить к приготовлению рыбы. Так, для безопасной засолки крупную рыбу нужно солить 40 дней, а мелкую – 14. Варить рыбу следует 15 минут после закипания, жарить в масле в распластанном виде в течение 20 минут.В пресс-релизе информируют, что заразиться можно, употребляя карповых: ельца, плотву, линя, леща, красноперку, подуста, язя и других необеззараженных представителей речной фауны.В пошлом году таким паразитарным заболеванием как дифиллоботриоз заразились более 4000 людей. Очень часто от него страдают жители Хакасии, Бурятии, Якутии, Карелии, Коми, Ненецкого, Ямало-Нененцкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Пермского и Красноярского края.Главный источник болезни – пресноводные рыбы, включая окуня, щуку, судака, налима, ерша; а также морские, нерестящиеся в пресноводных водоемах. К последним следует относить тихоокеанского лосося, горбушу, кета и других.