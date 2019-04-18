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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом. Несмотря на 10-летний перерыв в концертной деятельности, представление Примадонны получилось грандиозным.
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Юбилейное выступление Аллы Пугачевой состоялось в Кремлевском дворце. Оно было посвящено 70-летию певицы. Друзья и близкие не смогли пропустить это событие и собрались 17 апреля на грандиозное мероприятие. Причем, пришли поздравить Аллу Борисовну не только представители «старой школы» отечественной эстрады, но и новое поколение звезд. Пугачева на сцене уже более 50 лет, за это время она стала настоящим символом эпохи.

Возраст не стал препятствием для хорошего шоу. Во время него исполнительница трижды меняла свои наряды, общалась с публикой и радовала зрителей полюбившимися песнями из своего репертуара.
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

За выступлением Пугачевой из зала наблюдал Филипп Киркоров с детьми, Валентин Юдашкин, Николай Басков, Максим Галкин и многие другие известные люди. Дети Пугачевой, Лиза и Гарри, вышли в конце шоу на поклон вместе с мамой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:52

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