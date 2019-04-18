Анна Седокова обнажила грудь и пожелала фанатам доброго утра
На странице своего Instagram Анна Седокова опубликовала откровенную фотографию. Таким способом исполнительница пожелала своим подписчикам доброго утра.
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто общается со своими поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница решила пожелать своим преданным поклонникам доброго утра. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в белом халате на балконе отеля. Анна Седокова подняла голову к солнцу и закрыла глаза, при это халат приоткрыл ее обнаженную грудь.
В комментарии знаменитость просто написала: "Доброе утро". Подписчики отреагировали моментально. Одни заметили, что певица не надела нижнее белье и посчитали снимок слишком откровенным для публикации в Сети. Другие написали множество восхищенных комментариев и оставили более 28 тысяч отметок "Мне нравится".
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто общается со своими поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница решила пожелать своим преданным поклонникам доброго утра. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в белом халате на балконе отеля. Анна Седокова подняла голову к солнцу и закрыла глаза, при это халат приоткрыл ее обнаженную грудь.
В комментарии знаменитость просто написала: "Доброе утро". Подписчики отреагировали моментально. Одни заметили, что певица не надела нижнее белье и посчитали снимок слишком откровенным для публикации в Сети. Другие написали множество восхищенных комментариев и оставили более 28 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:54