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Анна Седокова обнажила грудь и пожелала фанатам доброго утра

На странице своего Instagram Анна Седокова опубликовала откровенную фотографию. Таким способом исполнительница пожелала своим подписчикам доброго утра.

Анна Седокова обнажила грудь и пожелала фанатам доброго утра

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто общается со своими поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница решила пожелать своим преданным поклонникам доброго утра. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в белом халате на балконе отеля. Анна Седокова подняла голову к солнцу и закрыла глаза, при это халат приоткрыл ее обнаженную грудь.

Анна Седокова обнажила грудь и пожелала фанатам доброго утра

В комментарии знаменитость просто написала: "Доброе утро". Подписчики отреагировали моментально. Одни заметили, что певица не надела нижнее белье и посчитали снимок слишком откровенным для публикации в Сети. Другие написали множество восхищенных комментариев и оставили более 28 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:54

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