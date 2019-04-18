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В России создан высокоэффективный холодильник на магнитном металле

В России специалисты создали холодильник новейшего образца. В бытовом приборе в качестве рабочего тела вместо переходящей в газ жидкости используется магнитный металл, что делает его энергоэффективность почти на 40% выше.
В России создан высокоэффективный холодильник на магнитном металле

Инновационная разработка является достижением специалистов МИСиСа, трудившихся в коллаборации с коллегами из Тверского государственного университета. Функциональность нового холодильника основана на магнетокалорическом эффекте, заключающемся в изменении температуры используемого материала при намагничивании. Твердотельная магнитная технология, отмечают разработчики, превышает газокомпрессорные механизмы по энергоэффективности почти на 40%, пишет «Слово и Дело».

По словам представителя МИСиС Дмитрия Карпенкова, российским инженерам удалось добиться каскадного эффекта, когда бруски гадолиния находятся на колесе, доставляющем их при вращении на огромной скорости в магнитное поле. Данная технология разработана около 20 лет назад, но российские исследователи впервые реализовали каскадный принцип. Уже существующие установки не способны хорошо охлаждать, а лишь поддерживают определенную температуру.

Сейчас создан концепт размером не более 15 см. Компактное устройство, отмечают специалисты, подойдет для использования в охлаждающих системах микропроцессорной техники и в кондиционерах для автомобилей. Российские инженеры планируют совершенствовать каскадный метод, чтобы добиться увеличения температурного диапазона с имеющихся 10 до 12-15 градусов.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:22

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