Иосиф Пригожин рассказал, как перехватил гостей с концерта Аллы Пугачевой
Создатель рекорд-лейбла NOX Music Иосиф Игоревич Пригожин рассказал, как перехватил гостей с концерта Аллы Пугачевой на день рождения супруги Валерии. Звезды оказались перед сложным выбором.
Вчера, 17 апреля, в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт Аллы Борисовной Пугачевой в честь ее юбилея. В тот же день эстрадная певица Валерия праздновала свой 51-й день рождения. Людям пришлось разделиться на два лагеря.
В одном из последних интервью российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с сотрудниками НСН, что его жена Валерия не сможет присутствовать на мероприятии Алли Борисовной, ведь будет отмечать свое 51-летие. Они пригласили на закрытое торжество около 150 персон. Народная артистка России не хотела устраивать праздник, но ее супруг сам арендовал помещение и начал приглашать гостей.
Ранее было известно, что 41-летний Николай Басков с молодой спутницей сначала поздравили Аллу Пугачеву, а потом отправились на праздник Валерии.
Вчера, 17 апреля, в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт Аллы Борисовной Пугачевой в честь ее юбилея. В тот же день эстрадная певица Валерия праздновала свой 51-й день рождения. Людям пришлось разделиться на два лагеря.
В одном из последних интервью российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с сотрудниками НСН, что его жена Валерия не сможет присутствовать на мероприятии Алли Борисовной, ведь будет отмечать свое 51-летие. Они пригласили на закрытое торжество около 150 персон. Народная артистка России не хотела устраивать праздник, но ее супруг сам арендовал помещение и начал приглашать гостей.
Ранее было известно, что 41-летний Николай Басков с молодой спутницей сначала поздравили Аллу Пугачеву, а потом отправились на праздник Валерии.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:09