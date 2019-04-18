АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Иосиф Пригожин рассказал, как перехватил гостей с концерта Аллы Пугачевой

Создатель рекорд-лейбла NOX Music Иосиф Игоревич Пригожин рассказал, как перехватил гостей с концерта Аллы Пугачевой на день рождения супруги Валерии. Звезды оказались перед сложным выбором.
Иосиф Пригожин рассказал, как перехватил гостей с концерта Аллы Пугачевой

Вчера, 17 апреля, в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт Аллы Борисовной Пугачевой в честь ее юбилея. В тот же день эстрадная певица Валерия праздновала свой 51-й день рождения. Людям пришлось разделиться на два лагеря.

В одном из последних интервью российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с сотрудниками НСН, что его жена Валерия не сможет присутствовать на мероприятии Алли Борисовной, ведь будет отмечать свое 51-летие. Они пригласили на закрытое торжество около 150 персон. Народная артистка России не хотела устраивать праздник, но ее супруг сам арендовал помещение и начал приглашать гостей.

Ранее было известно, что 41-летний Николай Басков с молодой спутницей сначала поздравили Аллу Пугачеву, а потом отправились на праздник Валерии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты исследовали влияние жажды
Назван новый способ восстановиться
Роспотребнадзор объяснил, как правильно
Эксперты утверждают, что падение рубля
Виктория Боня отказалась комментировать
Владимир Зеленский рассказал о своем
Представлен ТОП-5 лучших смартфонов
Алла Пугачева дала большой юбилейный
Жена нового мужчины Таты Абрамсон: «Она
Валерий Блюменкранц предложил новенькой
Motorola выпустит еще два смартфона
В Омске подростки забросали камнями
Мошенники украли у Владимира Меньшова
Друг Собчак Константин Богомолов
В России создан высокоэффективный
В Сети опубликовали первый тизер
Иосиф Пригожин рассказал, как
Сергей Соседов: «Никакой любви между
Домработники Виктории Романец оказались
Бывшей участнице «Дома-2» Яне Шевцовой,
Ученые узнали, сколько мужчин грустят
В США акула напала на 10-летнюю девочку
Ежедневное употребление моркови снижает
Япония признает сложности с
В Томской области в автокатастрофе
Анастасии Костенко посоветовали
В США произошло открытие международного
Саша Черно страдает навязчивой идеей
Анна Седокова обнажила грудь и пожелала
Ученые: Сон натощак вредит организму
Просмотреть все новости